W Stanach Zjednoczonych Siły Kosmiczne rozważają utworzenie konstelacji 12–13 dodatkowych satelitów, które mają zapewnić wymianę danych między niekompatybilnymi wojskowymi systemami łączności laserowej. Według Breaking Defense całkowity koszt dostosowania architektury może sięgnąć 1 mld dolarów.

Nowe aparaty, znane jako Space Exchange Points lub satelity-tłumacze, mają połączyć sieć szkieletową Space Data Network Backbone, którą SpaceX buduje dla Sił Kosmicznych, z satelitami ostrzegania przed atakiem rakietowym i śledzenia rakiet. Według źródeł publikacji jeden taki satelita może kosztować 12–14 mln dolarów, dlatego koszt samych aparatów przekroczy 100 mln dolarów.

Niezgodne terminale laserowe

Problem jest związany z różnymi standardami technicznymi optycznych terminali łączności. SpaceX wykorzystuje własne terminale laserowe Plaser na satelitach SDN Backbone, które według źródeł publikacji nie mogą bezpośrednio wymieniać danych z terminalami satelitów Amerykańskiej Agencji Rozwoju Kosmicznego (SDA) i Amerykańskiego Dowództwa Systemów Kosmicznych (SSC). Jednocześnie terminale SDA i SSC również nie są ze sobą kompatybilne.

SDN Backbone ma stać się centralną warstwą przesyłania danych w przyszłej kosmicznej sieci SDN, która ma połączyć sensory i systemy rażenia. Siły Kosmiczne planują umieścić jej operacyjny prototyp na orbicie do 2027 roku. W maju SpaceX otrzymał kontrakt o wartości 2,29 mld dolarów na przyspieszenie rozwoju sieci w ramach amerykańskiej inicjatywy obrony przeciwrakietowej Golden Dome.

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Prototypy satelitów-tłumaczy

13 sierpnia SSC uruchomiło program Space Exchange Points, zawierając kontrakty po 12 mln dolarów z pięcioma firmami: Amazon LEO for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab i York Space Systems. Mają one stworzyć prototypy wyspecjalizowanych aparatów, które będą działać jako orbitalne routery między różnymi rządowymi systemami satelitarnymi a SDN Backbone.

Przedstawiciel SSC poinformował, że prototypy optycznych terminali Enterprise Space Terminal są opracowywane z myślą o wyposażeniu przyszłych satelitów-tłumaczy. Dostawcy planują zademonstrować podłączenie swoich aparatów i systemów dowodzenia oraz kontroli do architektury SDN w następnym roku kalendarzowym.

Jedna z opcji zakłada instalację na SEP terminali zgodnych ze standardami SDA i SSC, a także oprogramowania do przesyłania danych do systemu SpaceX. Inna opcja to zastosowanie nowej wersji standardu SDA v4.0.0, która potencjalnie może zapewnić bezpośrednią łączność optyczną między satelitami na niskiej i średniej orbicie okołoziemskiej. Standard ten nie został jednak jeszcze zakontraktowany dla żadnej z obecnych serii satelitów SDA.

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