Kostaryka odmówiła wjazdu Francesce Albanese, specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich. Została zatrzymana na międzynarodowym lotnisku Juan Santamaría w pobliżu stolicy, San José, a władze jako podstawę decyzji wskazały względy bezpieczeństwa narodowego.

Jak podaje The National, Albanese przybyła do kraju, aby otrzymać tytuł doktora honoris causa publicznego Uniwersytetu Kostaryki. Służba migracyjna oświadczyła, że działała po otrzymaniu ostrzeżenia i zgodnie ze środkami bezpieczeństwa narodowego.

Reakcja ONZ

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wyraził głębokie zaniepokojenie decyzją władz Kostaryki i wezwał je do jej ponownego rozpatrzenia. Biuro ONZ ds. Praw Człowieka również poinformowało, że Albanese nie pozwolono wjechać do kraju właśnie z powołaniem się na względy bezpieczeństwa.

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Albanese oświadczyła, że funkcjonariusze policji migracyjnej nie pozwalali jej opuścić lotniska mimo orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, które umożliwiało jej udanie się do hotelu. Później została przeniesiona do hotelu w pobliżu lotniska. Według publikacji w sobotę miała udać się do Meksyku.

Stanowiska stron

Francesca Albanese jest włoską prawniczką i niezależną ekspertką ONZ powołaną do prowadzenia dochodzeń i przygotowywania raportów o domniemanych naruszeniach praw człowieka. Publicznie krytykowała działania Izraela podczas kampanii wojskowej w Gazie. W lipcu 2025 roku USA nałożyły na nią sankcje z powodu jej związków z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zaznacza The National.

Albanese odrzuciła oskarżenia łączące ją z terroryzmem i wyraziła nadzieję, że Kostaryka zmieni swoją decyzję. Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon z kolei pochwalił odmowę wjazdu.

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