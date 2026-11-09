Chamsat Czimajew stoczy główny pojedynek turnieju RAF Abu Dhabi w Abu Zabi w ZEA przeciwko byłemu mistrzowi UFC w wadze średniej Chrisowi Weidmanowi. Colby Covington, który miał być rywalem Czimajewa, wycofał się z powodu kontuzji, donosi The National.

Nowa walka o tytuł

Początkowo Czimajew miał zmierzyć się z Covingtonem w walce o tytuł Cruiserweight Crossover Championship, należący do Amerykanina. Po zmianie rywala Czimajew i Weidman będą walczyć o pas RAF Light Heavyweight Crossover Championship.

Turniej odbędzie się w Etihad Arena i będzie debiutem RAF wrestling na Bliskim Wschodzie. Wśród innych zapowiedzianych uczestników są Arman Carukjan, Umar Nurmagomiedow, Merab Dwalishwili, Julianna Peña, a także pięciokrotni mistrzowie świata Kyle Dake i Kyle Snyder.

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Doświadczenie Czimajewa i Weidmana

32-letni Czimajew ma nieskazitelny rekord w zapasach — 27 zwycięstw w 27 meczach. Jego trzy ostatnie występy odbyły się pod egidą RAF, a w poprzednim pojedynku pokonał Robbiego Lawlera przewagą techniczną 11:0.

Weidman ma 42 lata. W 2013 roku pokonał Andersona Silvę, przerywając rekordowe panowanie mistrzowskie Brazylijczyka w wadze średniej UFC, a następnie trzykrotnie obronił tytuł. Amerykanin zakończył profesjonalną karierę w MMA w styczniu 2025 roku. W RAF wystąpił raz i przegrał z Covingtonem na turnieju RAF 9 w maju.

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