Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin przeprowadziło w tym tygodniu w Pekinie czterodniowe zamknięte posiedzenie poświęcone ścisłemu kierowaniu partią i wewnętrznej dyscyplinie. Sekretarz generalny KPCh i głowa państwa Xi Jinping dał do zrozumienia, że kampania antykorupcyjna będzie pogłębiana, a od urzędników wszystkich szczebli będzie wymagana większa lojalność i inicjatywa, informuje Deutsche Welle.

W komunikacie prasowym opublikowanym w czwartek komitet przedstawił rezolucję, w której pochwalono kierownictwo partii i Xi Jinpinga za „ogromną odwagę polityczną i silne poczucie odpowiedzialności” w przeciwdziałaniu korupcji i osłabianiu kierownictwa partii. W dokumencie podkreślono potrzebę konsekwentnego wzmacniania kompleksowego i ścisłego kierowania partią.

Kurs na lojalność

Xi Jinping wcześniej mówił o potrzebie wykrywania i usuwania z systemu politycznego „dwulicowych funkcjonariuszy”. W przemówieniu opublikowanym w połowie października przez partyjne czasopismo Qiushi mówił o urzędnikach, którzy deklarują lojalność wobec centralnego kierownictwa, lecz działają wbrew jego wskazówkom i kierują się własnymi celami. Chiński przywódca nazwał takie osoby „politycznymi oportunistami”.

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Dyrektor Lau China Institute przy King’s College London, Kerry Brown, uważa, że Xi dąży do zminimalizowania potencjalnych źródeł niestabilności w obliczu napięć międzynarodowych i trudności gospodarczych w Chinach. Jego zdaniem zwiększenie presji na aparat partyjny może stłumić inicjatywę urzędników i wpłynąć nie tylko na partię, lecz także na wojsko.

Kwestia następcy

Politolog z Narodowego Uniwersytetu Singapuru Chong Ja Ian zauważył, że urzędnicy za rządów Xi mają ograniczone pole do samodzielnych decyzji. Jego zdaniem wymóg wykazywania inicjatywy dotyczy przede wszystkim realizacji konkretnych zadań, a nie możliwości kwestionowania kursu wyznaczonego przez kierownictwo.

Posiedzenie nie przyniosło odpowiedzi na pytanie o możliwego następcę 73-letniego Xi Jinpinga. Analitycy ankietowani przez Deutsche Welle uważają kwestię sukcesji za jeden z czynników zaostrzenia kursu na wewnętrzną stabilność. Po zmianach z 2018 roku, które zniosły ograniczenia kadencji dla państwowych i partyjnych przywódców, Xi, według oceny DW, prawdopodobnie może zostać ponownie zatwierdzony na stanowisku sekretarza generalnego następnej jesieni i pozostać na nim do 2032 roku.

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