W Polsce klub piłkarski Cracovia zakończył współpracę z trenerem Bartoszem Gżelakiem. O decyzji krakowskiego klubu informuje Interia Sport. Według publikacji decyzję podjęto po porażce zespołu z Wisłą Kraków w derbach Krakowa.

Oficjalny komunikat klubu

Zarząd KS Cracovia S.A. poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Gżelakiem. W oficjalnym oświadczeniu klub życzył trenerowi sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

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Cracovia zaznaczyła, że nowy trener pierwszego zespołu zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

Wyniki zespołu

Według Interia Sport 48-letni Gżelak odchodzi z Cracovii, mając z zespołem zaledwie trzy zwycięstwa w oficjalnych meczach. Publikacja pisze, że wyniki klubu nie satysfakcjonowały kierownictwa, a możliwe zwolnienie trenera było omawiane co najmniej od kilku tygodni. Interia Sport zaznacza również, że zespół walczy o utrzymanie miejsca w lidze.

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