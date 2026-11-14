Kraje najbardziej dotknięte gruźlicą walczą z tą infekcją mimo obaw związanych ze znacznymi cięciami. Poinformował o tym Der Spiegel.

Ponad milion zgonów rocznie

Der Spiegel nazywa gruźlicę najgroźniejszą śmiertelną chorobą zakaźną na świecie. Według publikacji co roku umiera na nią ponad milion osób. Materiał poświęcono wysiłkom na rzecz zwalczania tej choroby.

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Publikacja zauważa, że znaczne cięcia wywołały obawy dotyczące najgorszego scenariusza w walce z chorobą. Jednocześnie państwa szczególnie silnie dotknięte gruźlicą przeciwstawiają się temu zagrożeniu.

Dane dotyczące Europy

W Europie w 2025 roku na gruźlicę zachorowało około 180 tysięcy osób. Der Spiegel podaje tę regionalną ocenę wraz z danymi o globalnej śmiertelności z powodu tej infekcji. W tytule publikacji redakcja stawia pytanie, czy uda się podjąć zakrojone na szeroką skalę wysiłki w walce z chorobą. Publikacja jest datowana na 14 listopada 2026 roku.

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