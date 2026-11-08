W Bahrajnie ministrowie transportu sześciu państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej podpisali umowę w sprawie dalszego rozwoju projektu wspólnej sieci kolejowej o długości około 2100 kilometrów. Ma ona połączyć Kuwejt na północy z Omanem na południu.

Dokument podpisano podczas spotkania w pałacu Al-Zahir. Jak informuje The National, projekt po raz pierwszy zaproponowano ponad dziesięć lat temu. Jego celem jest poszerzenie możliwości handlu, inwestycji i podróży między państwami regionu.

Przygotowania prawne i regulacyjne

Minister transportu i telekomunikacji Bahrajnu, szejk Abdulla bin Ahmed Al Chalifa, nazwał porozumienie ważnym etapem pogłębiania współpracy transportowej państw Zatoki. Według niego umowa jest niezbędnym krokiem do zakończenia prac prawnych i regulacyjnych potrzebnych do dalszego rozwoju projektu.

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Sekretarz generalny Rady Współpracy Zatoki Perskiej Jasem Albudaiwi oświadczył, że umowa jest ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia integracji w sektorze transportu. Przewiduje ona utworzenie jednolitej sieci, która obejmie wszystkie państwa tego zrzeszenia.

Istniejące i planowane połączenia

Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły już krajową sieć kolejową. Oman rozwija transgraniczne połączenie z ZEA poprzez 238-kilometrowy projekt Hafeet Rail, który ma połączyć portowe miasto Sohar z Abu Zabi przez Al-Burajmi i Al-Ajn. Eksploatacja próbna tej linii jest oczekiwana w 2027 roku.

Integracja Bahrajnu z regionalną siecią zależy od planowanej przeprawy mostowej imienia króla Hamada, która ma połączyć kraj z Arabią Saudyjską. Nowe stałe połączenie ma zostać przystosowane do ruchu drogowego i kolejowego. Bahrajński minister powiązał również potrzebę alternatywnych tras lądowych z trudnościami żeglugowymi przez Cieśninę Ormuz, które wpłynęły na zawinięcia statków do portu Chalifa bin Salman.

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