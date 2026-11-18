Kraje Zatoki Perskiej poinformowały o przechwyceniu rakiet i dronów wystrzelonych przez Iran oraz jego sojuszników, Huti z Jemenu, po amerykańskim uderzeniu w pozycję startową Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na irańskiej wyspie Keszm. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według anonimowego amerykańskiego urzędnika wojskowego, 17 listopada amerykańskie myśliwce uderzyły w pozycję startową rakiet na Keszmie, położonym w Cieśninie Ormuz. Urzędnik oświadczył, że była to odpowiedź na irańskie ataki na amerykański personel wojskowy i obiekty. Irańskie media, powołując się na irańskiego urzędnika, podały, że infrastruktura nie ucierpiała w wyniku uderzenia.

Ataki na kraje Zatoki

Irańska armia oświadczyła, że uderzyła w amerykańskie obiekty dla dronów i rakiet w bazie Ali Al Salem w Kuwejcie. Kuwejckie władze wcześniej informowały, że ich obrona powietrzna odpiera ataki dronów. Był to pierwszy atak Iranu na ten kraj od września.

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Bahrajn oświadczył, że po raz trzeci w ciągu tygodnia przechwycił irańskie cele powietrzne, i oskarżył Teheran o systematyczne wrogie działania przeciwko królestwu, w którym stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA. Tymczasem koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o zniszczeniu pocisku manewrującego wystrzelonego przez Huti w kierunku Rijadu.

Kontakty dyplomatyczne i żegluga

Katarscy i irańscy urzędnicy przeprowadzili rozmowy mające na celu zbliżenie stanowisk w sprawie zakończenia wojny, która według publikacji rozpoczęła się po uderzeniach USA i Izraela na Iran 28 lutego. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi odwiedził także Oman, gdzie omawiano bezpieczeństwo szlaków morskich oraz niezakłócony globalny transport morski i handel.

Cieśnina Ormuz, przez którą przed wojną transportowano około jedną piątą światowych zasobów energetycznych, jest obecnie częściowo zablokowana przez Iran. Aragczi oświadczył, że poinformował sułtana Omanu Hajthama bin Tarika o irańskiej inicjatywie dyplomatycznej dotyczącej zakończenia wojny. Tymczasem, w związku z nasileniem ataków na tankowce, załoga statku do przewozu skroplonego gazu 17 listopada opuściła go w pobliżu omańskiego Chasab.

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