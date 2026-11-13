W Rosji, państwie-agresorze, Kreml przygotowuje projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym i edukacji obywatelskiej, który ma ustanowić hierarchię „tradycyjnych wartości”. Poinformował o tym Aleksandr Chariczew, szef Departamentu Monitorowania i Analizy Procesów Społecznych administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, jak podaje Meduza.

Patriotyzm jako podstawa hierarchii

Według Chariczewa rdzeniem nowego systemu zostaną uznane „wartości suwerenności”: patriotyzm, ciągłość pokoleń i odpowiedzialność za los ojczyzny. Podkreślił, że blok wartości związanych z patriotyzmem będzie w tej hierarchii fundamentalny.

Urzędnik poinformował o przygotowywaniu dokumentu podczas sesji „Wartości przyszłości: od definicji do aktualizacji” na sympozjum „Tworząc przyszłość”. Według niego projekt ustawy jest niemal gotowy i w najbliższym czasie zostanie wniesiony do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Lista z dekretu z 2022 roku

Lista „tradycyjnych wartości” znajduje się w dekrecie prezydenta Federacji Rosyjskiej z listopada 2022 roku. Wymieniono w nim, w takiej kolejności, życie, godność, prawa i wolności człowieka, patriotyzm, świadomość obywatelską, służbę ojczyźnie oraz odpowiedzialność za jej los.

Na listę wpisano również wysokie ideały moralne, silną rodzinę, twórczą pracę, prymat duchowego nad materialnym, humanizm, miłosierdzie, sprawiedliwość, kolektywizm, wzajemną pomoc i wzajemny szacunek, pamięć historyczną, ciągłość pokoleń oraz jedność narodów Rosji.

W listopadzie 2026 roku właściwa komisja Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zatwierdziła projekt ustawy o grzywnach za dyskredytowanie „tradycyjnych wartości”. Dokument przewiduje odpowiedzialność administracyjną za rozpowszechnianie materiałów, które, zgodnie z jego sformułowaniem, dyskredytują tradycyjne wartości duchowe i moralne lub propagują ich negowanie. Autorzy projektu ustawy zaznaczyli, że grzywny dla obywateli będą dotyczyć właścicieli sieci społecznościowych, a nie użytkowników.

Czytaj nas na