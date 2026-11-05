Kreml państwa-agresora Rosji zaprzeczył udziałowi w cyberatakach na systemy chłodzenia supermarketów w Europie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał przypuszczenia o możliwej roli Moskwy bezpodstawnymi i niepopartymi dowodami.

Ataki na systemy chłodzenia

W ciągu ostatnich trzech tygodni nieznani hakerzy uzyskali zdalny dostęp do systemów chłodzenia niemal 100 sklepów w co najmniej 11 krajach, w tym w Belgii, Szwecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Temperaturę w zamrażarkach podniesiono do 55 stopni Celsjusza, w wyniku czego zepsuły się mrożone produkty warte miliony euro.

Urzędnicy UE nazwali cyberataki celową próbą zakłócenia funkcjonowania europejskiej sieci dostaw żywności. Jednocześnie nie przypisali odpowiedzialności żadnemu państwu ani grupie.

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Podejrzenia wobec prorosyjskich grup

Jak informuje The Moscow Times, powołując się na BBC, wpisy prorosyjskich grup hakerskich Noname057(16) i Z-Pentest Alliance, które przyznały się do odpowiedzialności za ataki, wzmocniły przypuszczenia dotyczące możliwej roli Moskwy. Jednocześnie niektórzy analitycy podawali w wątpliwość udział tych grup.

Badacze cyberzagrożeń powiedzieli Financial Times, że z ostatnimi atakami z wysokim prawdopodobieństwem związana jest grupa powiązana z Rosją. Wspomnieli o wcześniejszych włamaniach do systemów zamrażarek w kilku bazach wojskowych USA w sierpniu. Departament Sprawiedliwości USA oskarżał także prorosyjską grupę hakerską o wyłączenie systemów chłodniczych zakładu przetwórstwa mięsa w Kalifornii w 2024 roku.

Europejskie linie lotnicze również mierzą się z rosnącą liczbą fałszywych zgłoszeń o bombach, przez które niektóre samoloty pasażerskie wykonywały nieplanowane lub eskortowane lądowania. Niektórzy analitycy przypuszczają, że incydenty te mogą być częścią szerszej operacji grup powiązanych z Rosją lub Iranem.

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