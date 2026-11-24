Lodołamacz amerykańskiej Straży Przybrzeżnej Storis zakończył swój pierwszy 133-dniowy rejs w Arktyce i w pobliżu Alaski. Jednostka, wprowadzona do służby w sierpniu 2025 roku, wykonywała zadania związane z egzekwowaniem prawa, prowadziła ćwiczenia ze strzelaniem i monitoring. Poinformował o tym Defense News.

Kapitan jednostki Corey Kerns oświadczył, że podczas rejsu na pokładzie testowano drony, w tym modele firm Textron i Skyfront. Sprawdzano je w warunkach silnego arktycznego chłodu, a także oceniano możliwość ich zastosowania do nawigacji w lodzie. Według Kerns'a drony pomagały załodze dostrzegać lód z większej odległości i utrzymywać jednostkę w wyznaczonym rejonie.

Tankowanie i operacje związane z egzekwowaniem prawa

Storis, przebudowany z komercyjnego lodołamacza Aiviq, ma przestrzenie ładunkowe dla kontenerów i kilka dźwigów. Kerns zaznaczył, że umożliwia to transport dodatkowego wyposażenia i zapewnienie logistyki ekspedycyjnej.

Załoga przeprowadziła również symulowane tankowanie kutra Straży Przybrzeżnej Stratton na Oceanie Arktycznym 6 października 2026 roku. Kapitan uważa, że w razie potrzeby Storis mógłby uzupełnić paliwo na okręcie Marynarki Wojennej USA, w tym na niszczycielu, pozwalając mu dłużej pozostawać w Arktyce. Jednocześnie podkreślił, że taka funkcja raczej nie stanie się regularnym zadaniem jednostki.

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Podczas pięciomiesięcznego rozmieszczenia lodołamacz przeprowadził także pierwszą od ponad dwóch dekad misję związaną z egzekwowaniem prawa wykonaną przez lodołamacz polarny. Załoga kontrolowała statki rybackie na Morzu Beringa oraz wspólnie z Biurem Egzekwowania Prawa amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej skontrolowała zakład przetwórstwa ryb.

Monitoring chińskich jednostek

Według Straży Przybrzeżnej Storis spędził około 300 godzin na monitorowaniu czterech chińskich statków badawczych w Arktyce. Jak oświadczył Kerns, jednostki te nie rejestrowały planowanej działalności w USA, w przeciwieństwie do innych państw na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Alaski.

Kerns poinformował także, że podczas krótszego wyjścia w morze poprzedniego lata ujawnił się problem z brakiem na Storis standardowego wojskowego wyposażenia dowodzenia i łączności. Następnie na jednostce poprawiono wojskowe środki łączności, choć jej system dowodzenia i kierowania nadal wymaga dopracowania.

Według kapitana udane rozmieszczenie Storis w Arktyce pozwala starszemu lodołamaczowi Healy skoncentrować się na misjach naukowych. Healy miał wyruszyć do Arktyki tej jesieni, jednak z powodu awarii mechanicznej został odholowany do portu macierzystego w Seattle.

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