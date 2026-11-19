W Wellington w Nowej Zelandii reprezentacja Nowej Zelandii schodziła na przerwę na herbatę pierwszego dnia pierwszego meczu testowego przeciwko Indiom z wynikiem 140 runów za pięć straconych wicketów. Jasprit Bumrah, który przez rok nie grał w krykiecie testowym, zdobył trzy wickety za 31 runów.

Jak informuje Channel NewsAsia, kapitan Indii Shubman Gill wygrał losowanie i wybrał grę w polu. Już trzecią piłką dnia Bumrah wyeliminował kapitana Nowej Zelandii Toma Lathama, który nie zdobył żadnego runa.

Dobry start indyjskich bowlerów

Anshul Kamboj, który został wybrany do składu zamiast Mohammeda Siraja, pomógł Indiom wyeliminować obu otwierających baterów Nowej Zelandii w pierwszych czterech overach. Devon Conway zdobył cztery runy, a w chwili jego wyeliminowania na tablicy widniało 12 runów.

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Rachin Ravindra zdobył 15 runów i wraz z Henrym Nichollsem stworzył partnerstwo 39 runów za trzeci wicket. Po uderzeniu piłki podanej przez Akasha Deepa Ravindra zaliczył krawędź i został złapany. Przed przerwą obiadową Bumrah wyeliminował także Daryla Mitchella, który zdobył jednego runa; piłkę złapał Yashasvi Jaiswal na bliskiej pozycji przy baterze.

Nicholls i Phillips utrzymali pozycje

Wkrótce po wznowieniu gry Bumrah zdobył trzeci wicket: Tom Blundell, który zdobył pięć runów, odbił piłkę do Shubmana Gilla na pozycji pierwszego slipu. W miarę upływu dnia gra na trawiastym boisku Basin Reserve stawała się łatwiejsza dla baterów.

Na przerwę na herbatę Henry Nicholls schodził z 66 runami bez wyeliminowania, a Glenn Phillips miał 42. Nicholls, który wcześniej czterokrotnie zdobywał na tym stadionie testowe setki, oraz Phillips stworzyli partnerstwo 70 runów za szósty wicket. Drugi i ostatni test serii ma rozpocząć się 27 listopada w Christchurch.

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