W Anglii australijski krykietysta Chris Lynn odbył miesięczną dyskwalifikację za używanie kokainy po pozytywnym wyniku testu antydopingowego podczas krajowego turnieju T20 Blast. Jak podaje Channel NewsAsia, angielski regulator krykieta poinformował, że sportowiec uzyskał pozytywny wynik testu na metabolit kokainy.

Testowanie w dniu finałów T20 Blast

36-letni Lynn, który grał w Northamptonshire, przeszedł test antydopingowy 18 lipca, w dniu finałów T20 Blast, gdy jego zespół zdobył tytuł. 31 lipca krykietysta został tymczasowo zawieszony, a później przyznał, że używał kokainy w okresie od 15 do 16 lipca.

Regulator uznał, że substancja została użyta poza zawodami i nie była związana z wynikami sportowymi Lynna. Jeden z dwóch zarzutów antydopingowych wobec zawodnika został później wycofany, ponieważ poziom metabolitu w jego próbce był niższy od progu ustalonego przez Światową Agencję Antydopingową.

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Skrócono okres sankcji

Początkowo regulator dążył do nałożenia trzymiesięcznej dyskwalifikacji, jednak skrócił ją do jednego miesiąca po tym, jak Lynn zgodził się przejść program leczenia problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Zakończył go 30 sierpnia.

Od początku zawieszenia krykietysta nie grał w profesjonalnego krykieta. Lynn rozegrał w reprezentacji Australii cztery mecze w formacie jednodniowym i 18 meczów Twenty20, a także nie podpisał jeszcze kontraktu z klubem Big Bash League na następny sezon.

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