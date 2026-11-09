Krykiecista Marnus Labuschagne nie zostanie włączony do składu reprezentacji Australii na serię testową przeciwko Nowej Zelandii. Szef selekcjonerów George Bailey poinformował, że 32-letni zawodnik nie będzie brany pod uwagę we wszystkich czterech meczach serii, z których pierwszy ma rozpocząć się 9 grudnia w Perth, podaje The Guardian.

Decyzję podjęto z wyprzedzeniem

Według Baileya selekcjonerzy postanowili ogłosić to przed ustaleniem pełnego składu drużyny. Pozostałą część kadry planują wyłonić po czwartej rundzie Sheffield Shield.

Bailey zaznaczył, że decyzja ta da Labuschagne’owi więcej przestrzeni i zakończy spekulacje dotyczące jego miejsca w reprezentacji. Jednocześnie nie wykluczył powrotu zawodnika do kadry narodowej po serii z Nową Zelandią, w tym na tournée do Indii i Anglii.

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Długa seria bez century

Labuschagne znakomicie rozpoczął karierę w krykiecie testowym: w pierwszych 33 meczach zdobył 10 century i osiągnął średnią 59,43. W pewnym okresie Australijczyk przewodził światowemu rankingowi pałkarzy.

Jednak tournée po Republice Południowej Afryki przedłużyło słabą serię sportowca. W sześciu inningach uzyskał wyniki 0, 4, 14, 39, 37 i 37, a jego łączna seria bez century w meczach testowych sięgnęła 49 inningów.

W ubiegłym roku Labuschagne został na krótko wykluczony ze składu na tournée po Indiach Zachodnich, ale wrócił do drużyny przed domową serią Ashes po dwóch century dla Queensland w Sheffield Shield. Teraz skupi się na występach i kapitanowaniu drużynie Queensland, starając się odzyskać formę.

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