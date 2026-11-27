Rohit Sharma będzie kapitanem indyjskiego klubu krykietowego Mumbai Indians w sezonie Indyjskiej Premier League 2027. Jak podaje Channel NewsAsia, pięciokrotny mistrz turnieju wytransferował byłego kapitana Hardika Pandyę do Punjab Kings.

Powrót do roli kapitana

Sharma ostatni raz prowadził Mumbai Indians w 2023 roku. Zespół awansował wtedy do play-offów, ale przegrał z Gujarat Titans w drugim meczu kwalifikacyjnym.

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Sharma wraca na stanowisko po transferze Pandyi, który na początku miesiąca został wymieniony za indyjskiego leworęcznego szybkiego bowlera Arshdeepa Singha. W oświadczeniu krykiecista zaznaczył, że jest gotowy na wyzwania 20. sezonu turnieju, chce dać kibicom zespołu więcej powodów do świętowania oraz skupić się na grze, wspólnej walce i radości z krykieta.

Pięć tytułów z zespołem

39-letni Sharma po raz pierwszy poprowadził Mumbai Indians w połowie sezonu 2013, zastępując Ricky'ego Pontinga. Pod jego kierownictwem klub zdobył pięć tytułów Indyjskiej Premier League. Sharma jest jednym z dwóch kapitanów, którzy wygrali ten turniej pięć razy, obok Mahendry Singha Dhoniego z Chennai Super Kings.

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