Angielska miotaczka spinowa Sophie Ecclestone nie zagra do końca sezonu kobiecego turnieju krykietowego WBBL w barwach Adelaide Strikers z powodu urazu pleców. Kontuzji doznała przed meczem z Perth Scorchers, informuje Sky Sports News.

Potrzebna rehabilitacja

Po badaniach England and Wales Cricket Board oraz Adelaide Strikers wspólnie zdecydowały, że zawodniczka potrzebuje okresu rehabilitacji. Ecclestone oświadczyła, że jest rozczarowana przedwczesnym zakończeniem sezonu, jednak będzie wspierać zespół w walce o awans do finałowej części turnieju.

W tym sezonie Ecclestone rozegrała dla Strikers cztery mecze WBBL, zdobywając cztery wickety. Jej wskaźnik ekonomii wyniósł 7,62. Trener zespołu Luke Williams nazwał krykietystkę ważnym wzmocnieniem klubu ze względu na jej grę, przywództwo i doświadczenie.

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Straty Adelaide Strikers

Utrata Ecclestone to kolejny cios dla Adelaide Strikers, którzy nie mogą również liczyć na szybką miotaczkę Darcie Brown. Pozostaje ona poza grą z powodu urazu pleców.

Osobno poinformowano, że Issy Wong nie pojedzie z England A na wieloformatową serię przeciwko India A z powodu złamania przeciążeniowego prawej stopy. W składzie na czterodniowe mecze zastąpi ją Alexa Stonehouse. Emma Lamb po operacji związanej z urazem pleców również opuściła składy England A na mecze 50-overowe i czterodniowe; zastąpi ją 19-letnia wszechstronna zawodniczka Grace Thompson.

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