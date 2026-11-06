Australijska krykietistka Megan Schutt, mistrzyni świata, opowiedziała o diagnozie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) w dorosłym życiu, stresie związanym z przyjmowaniem leków oraz decyzji o zakończeniu występów w turniejach ICC. W wywiadzie dla ABC Sport, opublikowanym przez ABC News Australia, mówiła również o macierzyństwie podczas wyjazdowych tournée.

Diagnoza ADHD

Według ABC News Australia Schutt otrzymała diagnozę ADHD w późniejszym okresie życia. W rozmowie sportsmenka opowiedziała o stresie związanym z przyjmowaniem leków. Wyjaśniła też, co zmieniło się w jej życiu po postawieniu diagnozy.

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Macierzyństwo i turnieje ICC

W tej samej rozmowie Schutt poruszyła temat poczucia winy matki, które pojawia się podczas tournée. Wyjaśniła swoją decyzję o zakończeniu udziału w turniejach ICC. Materiał poświęcono osobistym doświadczeniom sportsmenki po późnym zdiagnozowaniu ADHD oraz jej późniejszym decyzjom zawodowym.

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