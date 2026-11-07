Krykietistki z Afganistanu, występujące w Kobiecej Drużynie Afgańskich Uchodźczyń, wezwały zagraniczne zawodniczki i zawodników, by nie brali udziału w pierwszym sezonie Afghanistan Premier League. Męska liga franczyzowa Afganistanu, której start jest oczekiwany w grudniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wciąż nie otrzymała sankcji Międzynarodowej Rady Krykieta (ICC).

Jak informuje BBC Sport, zawodniczki uważają, że udział zagranicznych krykiecistów w turnieju może stworzyć wrażenie, iż cierpienie afgańskich kobiet można ignorować. Po powrocie talibów do władzy w 2021 roku udział kobiet w sporcie w kraju został faktycznie zakazany, a wiele krykietistek opuściło Afganistan w obawie o własne bezpieczeństwo.

Apel do zagranicznych graczy

Nahida Sapan, która była kapitanem Kobiecej Drużyny Afgańskich Uchodźczyń podczas letniego tournée po Anglii, oświadczyła, że zagraniczni gracze mogliby wesprzeć miliony afgańskich kobiet i dziewcząt, odmawiając udziału w lidze. Jak zaznaczyła, stanowisko drużyny nie jest wymierzone w krykiet ani w męską reprezentację Afganistanu, lecz dotyczy ochrony podstawowych praw człowieka.

W drafcie ligi wybrano ośmiu angielskich graczy, a także krykiecistów ze Szkocji, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Kontrakty otrzymali Anglicy: Alex Hales, Tymal Mills, Joe Clarke, Olly Stone, Moeen Ali, Luke Wood, Tom Moores i Chris Wood. Anglia będzie miała największą reprezentację wśród zagranicznych graczy turnieju.

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We wrześniu Rada Krykieta Anglii i Walii wezwała sportowców do ponownego rozważenia decyzji o udziale w lidze, po czym angielski batter Ollie Pope wycofał się z udziału. Jednocześnie inni angielscy krykieciści, w tym Dawid Malan i James Vince, również zgłosili się do draftu.

Status kobiecej drużyny

Firooza Amiri oświadczyła, że międzynarodowi krykieciści powinni odpowiedzialnie podchodzić do wyboru rozgrywek i organizacji, które reprezentują. Wezwała do odróżniania wsparcia dla narodu afgańskiego od legitymizowania systemu, który, jak powiedziała, systematycznie pozbawia kobiety praw.

Kobieca drużyna Afganistanu nie ma oficjalnego uznania ICC i występuje jako Kobieca Drużyna Afgańskich Uchodźczyń. Jednocześnie męska reprezentacja Afganistanu zachowała pełne członkostwo w ICC, choć kraj nie spełnia wymogu organizacji dotyczącego wspierania kobiecej reprezentacji narodowej.

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