Organizacja krykietowa Cricket Australia uruchomiła niezależne forum dla krykiecistów i pracowników zaangażowanych w wydarzenia związane ze skandalem z użyciem papieru ściernego do manipulowania stanem piłki podczas serii testowej przeciwko RPA w 2018 roku. Uczestnicy będą mogli poufnie przedstawić własną wersję wydarzeń, informuje BBC Sport.

Nowe twierdzenia dotyczące wydarzeń z 2018 roku

Skandal ponownie znalazł się w centrum uwagi po publikacji wspomnień byłego zawodnika Usmana Khawaji. Oświadczył on, że cała reprezentacja Australii wiedziała o planie ingerencji w stan piłki. Słowa te wywołały spór między byłymi i obecnymi zawodnikami oraz przyćmiły początek międzynarodowego sezonu australijskiej drużyny.

Szybkie śledztwo w 2018 roku ustaliło, że o planie wiedziało trzech zawodników: kapitan Steve Smith, wicekapitan David Warner i Cameron Bancroft. Wszyscy trzej zostali wówczas zdyskwalifikowani na długie okresy. Jednocześnie Khawaja, Warner i kolejny uczestnik tournée, Chadd Sayers, twierdzą obecnie, że ich zdaniem wiedziała o tym cała drużyna.

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Bez nowego śledztwa i sankcji

Dyrektor generalny Cricket Australia Todd Greenberg podkreślił, że forum nie będzie nowym śledztwem i nie przewiduje nowych kar. Udział w nim będzie dobrowolny. Jak powiedział, stało się jasne, że niektórzy zawodnicy nie zostali wysłuchani podczas pierwotnego śledztwa.

Według Greenberga forum będzie poufne, a zarząd Cricket Australia zdecyduje, jakie informacje upublicznić. Powiązał on również incydent z kulturą zwycięstwa za wszelką cenę, do której kształtowania się, jak przyznał, przyczyniła się także sama organizacja. Obecny kapitan Pat Cummins zaprzeczył twierdzeniom, że wiedział o wniesieniu papieru ściernego na boisko.

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