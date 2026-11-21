Rada Cricket Australia jednogłośnie poparła Pata Cumminsa na stanowisku kapitana reprezentacji w meczach testowych i jednodniowych spotkaniach międzynarodowych. Rada odrzuciła również sugestie, że uczciwość sportowca mogła zostać podważona w związku z ponowną dyskusją o skandalu z manipulowaniem piłką podczas tournée po Republice Południowej Afryki w 2018 roku, informuje Channel NewsAsia.

Poparcie rady

Rada Cricket Australia zebrała się w piątek i potwierdziła jednomyślne poparcie dla Cumminsa. Jego przywództwo znalazło się pod szczególną obserwacją po tym, jak Cameron Bancroft przedstawił szczegółowy opis wydarzeń z 2018 roku. Bancroft był jednym z trzech graczy ukaranych w sprawie znanej jako Sandpapergate; sankcje otrzymali także David Warner i Steve Smith.

Przewodniczący Cricket Australia David Boon oświadczył, że podczas posiedzenia omawiano ochronę uczciwości gry oraz dobrostan wszystkich osób dotkniętych wydarzeniami podczas tournée po Republice Południowej Afryki. Jak powiedział, organizacja uwzględniła doświadczenia z 2018 roku i jest dumna z kultury zespołu, którą Cummins i inni liderzy kształtowali przez ostatnie osiem lat.

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Niezależne forum

Skandal ponownie przyciągnął uwagę po oświadczeniu byłego zawodnika Usmana Khawaji, który powiedział, że o planie manipulowania piłką wiedziało więcej osób niż tylko trzech ukaranych krykiecistów. Cummins oraz szybcy bowlerzy Josh Hazlewood i Mitch Starc twierdzili, że nie wiedzieli o tym planie. W sobotę Hazlewood powtórzył, że nie wiedział o użyciu na boisku obcej substancji.

W środę Cricket Australia ogłosiła utworzenie niezależnego forum, na którym wszyscy zawodnicy będą mogli bez ryzyka sankcji przedstawić swoje wersje wydarzeń z 2018 roku. Cummins poparł tę inicjatywę i poinformował, że weźmie w niej udział. Zaznaczył również, że rozmowy będą trudne, ale konieczne.

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