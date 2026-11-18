Giełda kryptowalut Binance poinformowała, że uzyskała nakaz sądowy od Abu Dhabi Global Markets w ramach działań na rzecz odzyskania środków zamrożonych po ubiegłomiesięcznym cyberataku. Według firmy hakerzy ukradli kryptoaktywa o wartości 6,3 mld dolarów.

Zamrożone aktywa

Binance wcześniej informowała, że strony trzecie zamroziły lub przechwyciły skradzione tokeny kryptowalutowe o szacunkowej wartości 2,85 mld dolarów. Firma traktuje nakaz sądowy jako część działań na rzecz odzyskania tych środków.

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Stanowisko firmy

Zastępca głównego radcy prawnego Binance Dugan Bliss oświadczył, że giełda będzie nadal wykorzystywać narzędzia prawne do śledzenia, zamrażania i odzyskiwania skradzionych aktywów. Jak powiedział, firma będzie także wspierać partnerów w odzyskiwaniu środków tam, gdzie jest to możliwe, oraz starać się nie dopuścić do ich trafienia do napastników, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

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