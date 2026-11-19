W Singapurze giełda kryptowalut Binance oświadczyła, że nie rezygnuje z planu uzyskania kolejnych pięciu licencji w Azji po cyberataku, w wyniku którego skradziono aktywa o wartości 6,3 mld dolarów USA. Trzy wnioski są już na zaawansowanym etapie rozpatrywania, poinformował szef Binance w regionie Azji i Pacyfiku SB Seker.

Jak informuje Channel NewsAsia, Seker powiedział o tym na marginesie Singapore FinTech Festival. Według niego firma nie ograniczy strategii ekspansji w regionie, a trzy z pięciu nowych licencji są na dojrzałym etapie i mogą zostać wkrótce zatwierdzone. Nie sprecyzował, o jakie rynki chodzi.

Plany ekspansji

Binance posiada licencje operacyjne na ponad 10 rynkach na świecie. Azja Południowa i Południowo-Wschodnia należą do priorytetowych kierunków firmy. Binance zamierza ujawnić więcej szczegółów dotyczących planowanej ekspansji w pierwszym kwartale 2027 roku.

Firma dąży do uzyskania licencji w Azji w obliczu zaostrzania nadzoru regulacyjnego nad sektorem aktywów cyfrowych oraz wprowadzania wymogów licencyjnych dla dostawców takich usług.

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Skutki cyberataku

Po ataku klienci początkowo aktywnie wypłacali środki z platformy, jednak, według Sekera, proces ten później się ustabilizował, a Binance ponownie odnotowuje napływ netto aktywów. Oświadczył też, że giełda odbudowała znaczną część rezerw wykorzystanych do pokrycia strat oraz że incydent nie zakłócił jej codziennej działalności.

Binance powiązała cyberatak z północnokoreańskimi hakerami, którzy, jak twierdzi firma, wykorzystywali fałszywe rozmowy kwalifikacyjne i złośliwe oprogramowanie. Po incydencie giełda wzmocniła wewnętrzną kontrolę, podejścia do oceny ryzyka portfeli kryptowalutowych oraz wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wykrywania zagrożeń.

Dyrektor handlowy Circle Kash Razzaghi oświadczył, że emitent stablecoina USDC niezwłocznie zamroził około 1,1 mld dolarów powiązanych z atakiem. Według niego duże kradzieże kryptowalut często nie wynikają z wad technologii blockchain, lecz z czynnika ludzkiego i metod inżynierii społecznej.

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