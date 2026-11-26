W Singapurze platforma kryptowalutowa Binance poinformowała, że zakończyła prace nad przywróceniem wypłat i zniosła zawieszenie tej funkcji. Nastąpiło to po ubiegłomiesięcznym włamaniu, podczas którego, według platformy, skradziono aktywa kryptowalutowe o rekordowej wartości 6,3 mld dolarów.

Przywrócenie wypłat

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, Binance ogłosiła zakończenie prac naprawczych w czwartek, 26 listopada. Platforma przekazała, że zawieszenie wypłat wprowadzone po włamaniu zostało zniesione.

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Poszczególne sieci na przerwie technicznej

Jednocześnie Binance zaznaczyła, że niewielka liczba sieci pozostaje tymczasowo zawieszona. Firma wyjaśniła, że przerwy te wynikają z prac konserwacyjnych lub planowanych aktualizacji. Binance podkreśliła, że ograniczenia dotyczące tych sieci nie są związane z zakończonymi pracami nad przywróceniem wypłat. Tym samym wznowienie operacji nie dotyczy tymczasowo zawieszonych sieci, które przechodzą odrębne prace konserwacyjne lub aktualizacje.

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