Giełda kryptowalut Binance wznowiła wypłaty po kradzieży 6,3 mld dolarów — Channel NewsAsia
W Singapurze platforma kryptowalutowa Binance poinformowała, że zakończyła prace nad przywróceniem wypłat i zniosła zawieszenie tej funkcji. Nastąpiło to po ubiegłomiesięcznym włamaniu, podczas którego, według platformy, skradziono aktywa kryptowalutowe o rekordowej wartości 6,3 mld dolarów.
Przywrócenie wypłat
Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, Binance ogłosiła zakończenie prac naprawczych w czwartek, 26 listopada. Platforma przekazała, że zawieszenie wypłat wprowadzone po włamaniu zostało zniesione.
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Poszczególne sieci na przerwie technicznej
Jednocześnie Binance zaznaczyła, że niewielka liczba sieci pozostaje tymczasowo zawieszona. Firma wyjaśniła, że przerwy te wynikają z prac konserwacyjnych lub planowanych aktualizacji. Binance podkreśliła, że ograniczenia dotyczące tych sieci nie są związane z zakończonymi pracami nad przywróceniem wypłat. Tym samym wznowienie operacji nie dotyczy tymczasowo zawieszonych sieci, które przechodzą odrębne prace konserwacyjne lub aktualizacje.