Platforma kryptowalutowa Bullish zwiększyła w trzecim kwartale skorygowane przychody o 10%, do 84,4 mln USD, przekraczając średnią prognozę analityków na poziomie 80,21 mln USD. Jednocześnie spółka odnotowała stratę netto w wysokości 576,3 mln USD wobec zysku 18,5 mln USD rok wcześniej, podaje CoinDesk.

Reakcja rynku i wskaźniki

Po publikacji raportu akcje Bullish wzrosły w handlu przed otwarciem rynku o ponad 9%, do około 21 USD za akcję. Dzień wcześniej notowania zakończyły się na poziomie 19,27 USD. Skorygowana EBITDA spółki wyniosła 35,6 mln USD, a skorygowany zysk netto — 18,7 mln USD wobec 13,8 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Przejęcie Equiniti

Bullish kontynuuje również przygotowania do przejęcia Equiniti za 4,2 mld USD. Spółka ogłosiła transakcję wcześniej w tym roku i oczekuje jej sfinalizowania na początku 2027 roku. Według CoinDesk transakcja stanowi część rozwoju segmentu tokenizowanych papierów wartościowych.

Aktywność na rynku kryptowalut

Pomimo wzrostu ceny bitcoina o 42,7% w trzecim kwartale średni dzienny wolumen obrotu tą kryptowalutą spadł o 15,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 28,1 mld USD, według CoinGecko. Był to trzeci z rzędu kwartalny spadek tego wskaźnika. Coinbase również poinformował o spadku całkowitego wolumenu obrotu do 1,21 bln USD z 1,30 bln USD w drugim kwartale, a przychody Robinhood z kryptowalut spadły o 55% rok do roku, do 120 mln USD.

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