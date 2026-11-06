W USA były gubernator stanu New Jersey Chris Christie rozważa możliwość trzeciego startu w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Powiedział o tym w wywiadzie dla Politico, informuje The Hill. Według Christie’ego decyzję w sprawie udziału w wyborach podejmie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Krytyka Trumpa i Vance’a

Christie oświadczył, że uważa się za lepiej przygotowanego do potencjalnej kampanii niż inni prominentni republikanie, w tym wiceprezydent J.D. Vance. Wyjaśnił to tym, że konsekwentnie krytykował prezydenta Donalda Trumpa podczas jego drugiej kadencji.

Były gubernator podważył również wiarygodność Vance’a po tym, jak wiceprezydent powiązał porażki Partii Republikańskiej w wyborach środka kadencji z wojną w Iranie, którą sam publicznie popierał. Christie zauważył, że Vance pracuje w Białym Domu już od dwóch lat, jednak do ubiegłej środy nie wyrażał krytyki, ograniczając się do uwag na temat wojny.

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Nowy kurs dla republikanów

Według Christie’ego era Trumpa dobiegła końca, a Partia Republikańska i kraj potrzebują nowego przywództwa. Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku wzywał partię, by nie nominowała Trumpa ponownie, i był jednym z niewielu kandydatów, którzy bezpośrednio krytykowali prezydenta. Po zakończeniu swojej kampanii Christie nie poparł żadnego kandydata w 2024 roku.

Skrytykował również gubernatora Florydy Rona DeSantisa, który nazwał wyniki wyborów środka kadencji naganą dla prezydenta. Zdaniem Christie’ego DeSantis, którego kadencja dobiega końca, próbuje zachować polityczną aktualność i wygłasza sprzeczne wypowiedzi.

Wśród innych republikanów, którzy po wyborach wzywali partię do większego skupienia się na kosztach życia, The Hill wymienia senatorów z Teksasu Teda Cruza i Johna Cornyna. Portal zauważa, że Cruz, który już wcześniej brał udział w wyścigach prezydenckich, jest postrzegany jako możliwy kandydat w 2028 roku.

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