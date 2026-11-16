Crystal Palace mianował Thomasa Franka nowym głównym trenerem zespołu. Duński specjalista podpisał kontrakt do lata 2029 roku i zastąpił Pierre'a Sage'a, który został zwolniony 12 listopada po siódmej ligowej porażce klubu — z Liverpoolem. poinformował Sky Sports News.

Zadania w lidze

Po pierwszych 10 meczach sezonu Crystal Palace zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premier League, mając siedem punktów. Zespół traci dwa punkty do strefy bezpieczeństwa. Kolejnym ligowym rywalem klubu będzie Coventry, które zajmuje 17. pozycję.

W Lidze Europy Crystal Palace zajmuje 21. miejsce: zespół odniósł jedno zwycięstwo, dwukrotnie zremisował i raz przegrał. Kolejny mecz europejskich rozgrywek klub rozegra u siebie z Realem Sociedad 26 listopada.

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Wcześniejsze doświadczenie Franka

Frank pracował z Brentford w latach 2018–2025. W tym czasie wprowadził klub do Premier League i ugruntował jego pozycję w najwyższej klasie rozgrywkowej; najlepszym wynikiem zespołu było dziewiąte miejsce w 2023 roku.

W poprzednim sezonie Duńczyk objął Tottenham, zastępując Ange'a Postecoglou, jednak został zwolniony po niespełna ośmiu miesiącach pracy. W chwili odejścia Tottenham zajmował 16. miejsce w tabeli, mając pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Do sztabu Franka w Crystal Palace wejdą już asystent Paddy McCarthy oraz trener bramkarzy Andy Quy, który wcześniej pracował z Duńczykiem w Brentford. Klub kompletuje także pozostałą część zespołu trenerskiego.

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