Crystal Palace pokonał Real Sociedad 2:1 w meczu Ligi Europy 26 listopada. Londyński zespół przegrywał po golu Mamadou Sarra, jednak odrobił straty i odniósł pierwsze zwycięstwo pod wodzą Thomasa Franka.

Przewaga Realu Sociedad

Jak podaje Sky Sports, Real Sociedad miał przewagę przez pierwsze 70 minut, a bramkarz Crystal Palace Dean Henderson zaliczył kilka interwencji. W 66. minucie Mamadou Sarr otworzył wynik, kierując piłkę do bramki po podaniu Jobe’a Ochenhy.

Przebieg meczu zmienił się w 71. minucie, gdy John Martin otrzymał drugą żółtą kartkę za przytrzymywanie Jeana-Philippe’a Matety. Crystal Palace otrzymał rzut karny, który Mateta wykorzystał w 73. minucie.

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Zwycięski gol McNeila

W 82. minucie Crystal Palace objął prowadzenie. Po dośrodkowaniu Yeremiego Pino piłka trafiła do Jorgena Strand-Larsena na dalszym słupku. Jego przewrotka nie trafiła do bramki, ale piłka odbiła się w polu bramkowym, gdzie Dwight McNeil wślizgiem skierował ją do siatki.

Pod koniec spotkania gospodarze otrzymali kolejny rzut karny po zagraniu ręką Carlosa Solera, ale bramkarz Unai Marrero obronił strzał Pino. Po zwycięstwie Crystal Palace awansował na 12. miejsce w tabeli fazy ligowej i traci dwa punkty do czołowej ósemki. Real Sociedad spadł na 27. pozycję.

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