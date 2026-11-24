Kobieca drużyna Crystal Palace została pozbawiona trzech punktów zdobytych w meczu pierwszej kolejki sezonu 2026–27 przeciwko Evertonowi. Niezależny trybunał podjął taką decyzję po tym, jak klub przyznał się do naruszenia przepisu dotyczącego liczby oddzielnych przerw na dokonanie zmian, informuje BBC Sport.

6 września Crystal Palace pokonało Everton 1:0 na Gander Green Lane. Jedynego gola w 34. minucie, w swoim debiutanckim meczu dla klubu, zdobyła napastniczka Lexi Lloyd-Smith.

Czwarta przerwa na zmianę

Trenerka Jo Potter dokonała zmian w 62., 83. i 90. minucie. W siódmej minucie doliczonego czasu drugiej połowy wprowadziła Kirsty Howat za Shannon O'Brien. Była to czwarta oddzielna przerwa na zmianę.

Regulamin pozwala trenerom wykorzystać podczas meczu do pięciu zmienniczek, jednak można to zrobić nie więcej niż podczas trzech oddzielnych przerw w grze. Trybunał uznał, że naruszenie było nieumyślne i nie miało na celu zapewnienia niesprawiedliwej przewagi. Jednocześnie organ stwierdził, że odebranie punktów jest konieczne, aby zapobiec podobnym błędom w przyszłości.

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Zmiany w tabeli

Trybunał zaznaczył, że późny moment dokonania zmiany nie zwalnia klubu z odpowiedzialności. W jego ocenie Kirsty Howat po wejściu na boisko nie dotknęła piłki, a odpowiedzialność za przestrzeganie przepisu spoczywa na klubach, a nie na sędziach.

W oświadczeniu Crystal Palace wskazało, że zawodniczka przebywała na boisku przez 46 sekund, gdy piłka była w grze. Klub określił karę jako znaczącą i oświadczył, że nie uważa jej za rozsądną ani proporcjonalną.

Po nałożeniu sankcji Crystal Palace spadło na 13. miejsce, do strefy baraży o utrzymanie w lidze. Zespół ma sześć punktów i ustępuje innemu beniaminkowi rozgrywek, Birmingham City, różnicą bramek.

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