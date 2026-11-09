Londyński Crystal Palace przygotowuje się do zwolnienia głównego trenera Pierre’a Sage’a po porażce z Liverpoolem, która po raz pierwszy od grudnia 2017 roku zepchnęła zespół na ostatnie miejsce w Premier League. Jak informuje The Guardian, głównym kandydatem do zastąpienia francuskiego szkoleniowca jest Thomas Frank.

Seria porażek i problemy w obronie

Sage objął klub w połowie czerwca, zastępując Olivera Glasnera. Presja na trenera wzrosła po ubiegłomiesięcznej porażce 0:5 z Brightonem, a Crystal Palace od tego czasu poniosło cztery kolejne porażki ligowe.

W 10 meczach obecnego sezonu Premier League zespół odniósł tylko dwa zwycięstwa i stracił 24 gole — najwięcej ze wszystkich klubów ligi. W niedzielę Crystal Palace przegrało z Liverpoolem 1:3 na Selhurst Park. Gazeta zauważa, że zespół nadal traci gole po stałych fragmentach gry, a cierpliwość władz klubu się wyczerpała, choć Sage prowadzi drużynę zaledwie od 16 meczów.

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Kandydaci na następcę

Według The Guardian klub rozpoczął już proces poszukiwania nowego trenera. Oczekuje się, że w poniedziałek Sage zostanie pierwszym menedżerem klubu Premier League zwolnionym w tym sezonie.

Thomas Frank, którego Tottenham zwolnił w lutym, rozmawiał latem z Crystal Palace i, według informacji gazety, jest zainteresowany nowym wyzwaniem po udanym okresie pracy w Brentford. Wśród innych możliwych kandydatów wymienia się byłego trenera Nottingham Forest Seana Dyche’a oraz Vítora Pereirę.

Po meczu z Liverpoolem Sage zaprzeczył, że praca w Crystal Palace stała się dla niego „koszmarem”, lecz stwierdził, że skład wymaga wzmocnienia w zimowym oknie transferowym. W tym roku klub stracił dwóch podstawowych środkowych obrońców: Marc Guéhi przeszedł w styczniu do Manchesteru City, a Maxence Lacroix dołączył latem do Chelsea.

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