Crystal Palace zwolnił głównego trenera Pierre'a Sage'a po 16 meczach na stanowisku. Sage objął zespół w czerwcu, podpisując trzyletni kontrakt i zastępując Olivera Glasnera. O decyzji klubu informuje Sky Sports News.

Zespół jest ostatni w tabeli

Pod wodzą Sage'a Crystal Palace wygrał dwa z 10 meczów Premier League i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ostatnim meczem trenera była niedzielna domowa porażka z Liverpoolem 1:3.

Zespół ma najsłabszą defensywę spośród wszystkich uczestników Premier League w tym sezonie, tracąc 24 gole w rozgrywkach. Po spotkaniu z Liverpoolem Sage stwierdził, że jego piłkarze stwarzali okazje, ale ich nie wykorzystywali, i wyraził rozczarowanie wynikiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kandydat na następcę

Klub pracuje nad umową z Thomasem Frankiem, który jest głównym kandydatem na stanowisko nowego trenera. Duński specjalista nie pracuje od lutego, kiedy został zwolniony z Tottenhamu.

Frank prowadził Brentford przez siedem lat — od 2018 do 2025 roku — wprowadzając zespół do Premier League i pomagając mu zająć dziewiąte miejsce w 2023 roku. Później przeszedł do Tottenhamu, gdzie spędził mniej niż osiem miesięcy.

Czytaj nas na