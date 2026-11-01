Na rzece Mary w Terytorium Północnym Australii krokodyl wspiął się na łódź samotnego rybaka, uszkodził jej burtę i wycofał się dopiero po tym, jak mężczyzna uderzył gada w głowę wędką. Rybak nie odniósł obrażeń, informuje ABC News Australia.

Krokodyl pojawił się niespodziewanie

Według Davida Ciaravolo, prezesa Stowarzyszenia Wędkarzy Amatorów Terytorium Północnego, mężczyzna pochylił się w stronę przenośnej lodówki na łodzi, a gdy się odwrócił, zobaczył przed sobą głowę dużego krokodyla. Zwierzę wczepiło się pazurami w burtę, uszkadzając łódź.

Ciaravolo zaznaczył, że rybak do tego momentu nie zauważył krokodyla. Jak powiedział, nawet doświadczeni ludzie, którzy przestrzegają zasad bezpieczeństwa w wodach zamieszkanych przez krokodyle, mogą nie spodziewać się ich pojawienia.

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Działania na rzecz usunięcia krokodyla

Przedstawiciel Służby Parków i Dzikiej Przyrody Terytorium Północnego potwierdził, że strażnicy odwiedzili miejsce incydentu. Będą kontynuować działania związane z zarządzaniem sytuacją, dopóki krokodyl nie zostanie usunięty.

Badacz krokodyli Grahame Webb wyjaśnił, że wraz z ociepleniem wody gady stają się bardziej aktywne i bardziej terytorialne przed sezonem rozrodczym. Część zwierząt przemieszcza się, zużywa więcej energii i potrzebuje więcej pożywienia, dlatego ludzie powinni zachować szczególną ostrożność.

Służba Parków i Dzikiej Przyrody zaleciła rybakom, aby nie trzymali złowionych ryb w wodzie przed ich wypuszczeniem, lecz od razu kierowali je z powrotem do wody. Zaleca się również, by nie zbliżać się do brzegu wody, w tym podczas wodowania lub wyciągania łodzi, oraz uważnie obserwować otoczenie podczas połowu ryb.

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