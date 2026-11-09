W Krakowie w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wszczęła czynności wyjaśniające dotyczące materiału TV Republika o pracy policji po strzelaninie. Jak informuje Interia, regulator zareagował na skargi widzów dotyczące relacjonowania tragicznych wydarzeń w mieście.

Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak zainicjowała czynności wyjaśniające. Stacja telewizyjna ma otrzymać oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienie zarzutów widzów, a także o przekazanie nagrania materiału.

Oświadczenie Kaczyńskiego

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stanął w obronie relacji redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. Stwierdził, że na miejscu zdarzenia rzekomo brakowało policjantów, mimo obowiązującego w Polsce stopnia alarmowego BRAVO. Według Kaczyńskiego dziennikarze mają prawo pytać, czy Kraków był odpowiednio chroniony.

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Sakiewicz na antenie twierdził, że nie widzi policjantów, oraz oświadczył, że wszystkie rezerwy policji rzekomo wywieziono do Warszawy. Interia zaznacza, że w chwili wypowiadania tych słów za plecami dziennikarza znajdował się policjant.

Reakcja policji i MSWiA

Małopolska policja odrzuciła twierdzenia o spóźnionej reakcji. Według danych służb pierwszy patrol rozpoczął działania 23 sekundy po zgłoszeniu, a od początku pościgu do wydarzeń na ulicy Dietla minęły 2 minuty i 3 sekundy.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka nazwała materiał TV Republika kompromitacją i „propagandą w najohydniejszej formie”. Oświadczyła, że twierdzenia o braku lub niewystarczającej liczbie policjantów są nieprawdziwe. Rada Polskich Mediów również skrytykowała wykorzystanie tragedii do politycznej narracji, wskazując, że podczas pościgu i zatrzymania napastnika dwóch policjantów odniosło ciężkie obrażenia.

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