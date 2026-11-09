Kuba i Chiny 6 listopada podpisały w Szanghaju trzy umowy w dziedzinie biotechnologii. Dokumenty zawarto podczas czwartego Chińsko-Kubańskiego Forum Biotechnologicznego, informuje The Rio Times.

Umowy obejmują innowacje w medycynie, opracowywanie testów diagnostycznych oraz utworzenie wspólnego laboratorium biofarmaceutycznego. Prezeska kubańskiej państwowej grupy biotechnologicznej i farmaceutycznej BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez, oświadczyła, że organizacja dąży do zaangażowania większej liczby chińskich partnerów w projekty inwestycyjne.

Forum w Szanghaju

Forum Chińsko-Kubańskie odbyło się w ramach dziewiątych Chińskich Międzynarodowych Targów Importowych w Szanghaju. Na jego czele stał wicepremier Kuby oraz minister handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych Oscar Pérez-Oliva Fraga.

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Według kubańskich urzędników ponad 30 wspólnych projektów kubańsko-chińskich znajduje się na różnych etapach badań i rozwoju. Oświadczyli również, że nowe wspólne centrum naukowe może stać się jedenastym w Chinach z udziałem Kuby.

Sankcje USA

Dzień przed podpisaniem umów, 5 listopada, Departament Stanu USA oraz Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA nałożyły środki ograniczające na dwie chińskie firmy — China National Electronic Import-Export Company oraz Beijing H&C Technologies.

Waszyngton oświadczył, że firmy dostarczały towary o przeznaczeniu wojskowym kubańskiemu nabywcy uzbrojenia Sociedad Mercantil Duna. Jednocześnie nowe kubańsko-chińskie porozumienia dotyczą cywilnych projektów medycznych, a źródło nie ustala związku między nimi a sankcjami. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun nazwał współpracę ChRL i Kuby otwartą oraz przejrzystą, a także oświadczył, że Pekin sprzeciwia się jednostronnym sankcjom i ich eksterytorialnemu stosowaniu.

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