W pakistańskiej prowincji Chajber-Pachtunchwa gubernator Faisal Karim Kundi oświadczył, że rządy gubernatorskie i stan wyjątkowy wprowadzono w wyjątkowych okolicznościach. Jak powiedział, wszystkie siły polityczne zostaną zaangażowane w działania na rzecz osiągnięcia pokoju, stabilności i rozwoju w prowincji.

Bezpieczeństwo i wsparcie dla policji

Jak informuje Dawn, Kundi wygłosił te oświadczenia przed członkami Pakistańskiej Rady Redaktorów Gazet w jednym z hoteli w Peszawarze. Powiedział, że władze poprawiają zaopatrzenie policji Chajber-Pachtunchwy i planują podnieść wynagrodzenia funkcjonariuszy do poziomu obowiązującego w innych prowincjach kraju.

Gubernator oświadczył również, że dla dzieci poległych policjantów tworzona jest szkoła kadetów. Kundi wyraził przekonanie, że terroryzm w prowincji zostanie w najbliższym czasie przezwyciężony.

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Media i projekty infrastrukturalne

Kundi podkreślił rolę mediów w budowaniu państwa i umacnianiu wartości demokratycznych, jednocześnie nazywając dezinformację nowym wyzwaniem dla dziennikarstwa. Oświadczył, że podejmowane są działania w celu rozwiązania finansowych i zawodowych problemów dziennikarzy oraz zapewnienia im ochrony.

Gubernator osobno poruszył kwestie wycinania lasów, rozwoju turystyki i wydobycia minerałów. Wyraził zaniepokojenie doniesieniami o nielegalnym wydobyciu minerałów w rejonie Shakardara w dystrykcie Kohat.

Według Kundiego rekonstrukcja stadionu Arbab Niaz, rozpoczęta w 2022 roku, została zakończona. Poinformował także o zamiarze budowy w Peszawarze nowoczesnego międzynarodowego stadionu, a prace na Północnej Obwodnicy i drodze obwodowej mają zostać przyspieszone, aby poprawić połączenia transportowe.

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