W mieście Cheonan w Korei Południowej kurier dostarczający kawę pomógł trzem malarzom wydostać się z zamkniętego pomieszczenia pralni w kompleksie mieszkalnym. Pracownicy znaleźli się tam podczas malowania, a drzwi można było otworzyć tylko z zewnątrz.

Prośba w zamówieniu

Jak podaje Korea Herald, incydent wydarzył się we wtorek, a informacja o nim później rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych. Malarze rozważali skontaktowanie się ze służbami ratunkowymi lub administracją kompleksu mieszkalnego.

Ostatecznie jeden z pracowników zaproponował zamówienie kawy przez aplikację dostawczą. Mężczyźni zamówili cztery kubki i zostawili kurierowi notatkę, w której napisali, że utknęli na balkonie, oraz poprosili o otwarcie drzwi.

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Pomoc dostawcy

Według wpisów w mediach społecznościowych dostawca przeczytał wiadomość po przybyciu i otworzył drzwi, wypuszczając wszystkich trzech pracowników. Jeden z malarzy napisał, że kurier przyszedł z szerokim uśmiechem, jakby wahał się, czy ich wypuścić.

Mężczyźni oddali dostawcy jeden z czterech kubków kawy w podziękowaniu za pomoc.

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