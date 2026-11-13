Przegląd naukowy prowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Curtina w Australii wykazał związek między paleniem a podwyższonym ryzykiem demencji, choroby Alzheimera i demencji naczyniowej. Jak podaje Euronews, analiza objęła około 2,8 mln osób i została opublikowana w czasopiśmie eClinicalMedicine.

Ryzyko rośnie wraz z liczbą papierosów

U palaczy ryzyko rozwoju demencji było o 31% wyższe niż u osób, które nigdy nie paliły. W przypadku choroby Alzheimera wskaźnik wyniósł 40%, a w przypadku demencji naczyniowej — 52%.

Autorzy stwierdzili również zależność między liczbą wypalanych papierosów a prawdopodobieństwem demencji. U osób palących 10 papierosów dziennie ryzyko było o 16% wyższe, a wśród osób palących 20 papierosów dziennie — o 34% wyższe w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie palili.

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Rzucenie palenia

Główny badacz Mario Serfo zaznaczył, że wyniki wskazują na potrzebę uwzględniania wpływu palenia na zdrowie mózgu obok jego znanych zagrożeń dla serca i płuc oraz ryzyka raka. Jak powiedział, związek między paleniem a demencją nasila się wraz ze wzrostem liczby spożywanych papierosów.

Osoby, które rzuciły palenie, nie miały wyższego ryzyka demencji w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie palili, a ich ryzyko było niższe niż u osób kontynuujących palenie. Jednocześnie badacze podkreślili, że wyniki nie dowodzą bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. Wezwali do uwzględnienia informacji o zdrowiu mózgu w ostrzeżeniach na paczkach papierosów i programach rzucania palenia, a także do zbadania wpływu momentu rzucenia palenia i długości abstynencji na ryzyko demencji.

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