Japońscy naukowcy wykryli związek między aktywnym paleniem w czasie ciąży a niższymi wynikami rozwoju poznawczo-adaptacyjnego i ogólnego u chłopców w wieku czterech lat. Znaczenie kliniczne wykrytych różnic pozostaje obecnie nieokreślone, podaje News-Medical.

Dane z japońskiego badania

Badacze wykorzystali dane z ogólnokrajowego prospektywnego badania kohortowego Japan Environment and Children’s Study. Do końcowej analizy włączono 4326 dzieci w wieku dwóch lat i 4000 dzieci w wieku czterech lat.

Narażenie na tytoń przed urodzeniem oceniano na podstawie poziomu kotyniny w moczu matek, pobranym w drugim lub trzecim trymestrze. Kotynina jest produktem rozkładu nikotyny i wskaźnikiem niedawnego kontaktu z nią. Uczestniczki sklasyfikowano jako aktywnie palące albo jako niepalące lub bierne palaczki.

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Różnice u czteroletnich chłopców

U chłopców, których matki zaliczono do grupy aktywnie palącej, wyniki oceny rozwoju poznawczo-adaptacyjnego były o około 3,8 punktu niższe, a rozwoju ogólnego — o 3,7 punktu niższe niż w grupie porównawczej. W skali badania 100 punktów odpowiada poziomowi rozwoju zgodnemu z wiekiem dziecka.

Wyniki rozwoju językowego i społecznego u chłopców również były o około 3,6 punktu niższe, jednak statystyczne dowody na taki związek były słabsze. U dziewczynek różnica była niewielka, a wyniki niejednoznaczne. U dwuletnich dzieci obu płci badacze nie znaleźli wyraźnych dowodów na istotne różnice zależne od statusu palenia matki.

Autorzy uwzględnili między innymi wykształcenie matki, karmienie piersią w wieku sześciu miesięcy, dystres psychologiczny, spożywanie alkoholu w czasie ciąży, wskaźnik masy ciała oraz wiek w chwili porodu. Jednocześnie zaznaczyli, że pojedyncze badanie moczu nie pozwala śledzić zmian w nawykach palenia, a nieuwzględnione czynniki mogły wpłynąć na wyniki. Artykuł opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

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