Ośrodki narciarskie w regionie Chūgoku w zachodniej Japonii przekładają otwarcie sezonu i skracają liczbę dni działalności z powodu niedoboru śniegu oraz wyższych temperatur. Informuje o tym The Japan Times.

Megahira Snow Resort w mieście Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima planuje otwarcie 18 grudnia, około tydzień później niż w ubiegłym roku. Dyrektor generalny ośrodka, Yuichi Iino, wyjaśnił, że sztuczny śnieg może topnieć z powodu ciepłej pogody, jeśli jego produkcja rozpocznie się zbyt wcześnie.

Ośrodek, otwarty w 1998 roku, już w następnym roku zaczął używać armatek śnieżnych. Obecnie działa przez około 80 dni rocznie, czyli nawet o 30 dni krócej niż w najlepszych latach. Około 15 lat temu naturalny śnieg pozwalał ośrodkowi działać do 30 dni w sezonie, podczas gdy obecnie takich dni jest od 10 do 14.

Sztuczny śnieg nie rozwiązuje problemu w pełni

Kotobiki Forest Park w miejscowości Iinan w prefekturze Shimane również spodziewa się rozpocząć sezon dopiero w trzecim tygodniu grudnia, około dwa tygodnie później niż pięć lat temu. Menedżer Kazuki Fukuoka zaznaczył, że śnieg padający zimą coraz częściej zamienia się w deszcz z powodu dziennego ocieplenia. Utrudnia to utrzymanie pokrywy śnieżnej na stokach.

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Koszty ośrodków rosną także z powodu droższej energii elektrycznej potrzebnej do pracy armatek śnieżnych. Jednocześnie kompleksy, które nadal są zależne od naturalnego śniegu, są zmuszone skracać okres działalności i rozważać kosztowne inwestycje w sprzęt do produkcji sztucznego śniegu.

Inwestycje rzędu setek milionów jenów

Ośrodek Hiroshima Kenmin no Mori w północnej części prefektury Hiroszima działał w ubiegłym sezonie przez 53 dni, przy zakładanym wskaźniku 60–70 dni. Jego dyrektor generalny Naoto Iori uważa, że za dziesięć lat działalność bez sztucznego śniegu będzie niemożliwa, jednak instalacja odpowiedniego sprzętu będzie wymagać setek milionów jenów.

Badanie grupy naukowców kierowanej przez Uniwersytet Hokkaido, opublikowane we wrześniu, wykazało, że jeśli średnia globalna temperatura wzrośnie o 4 stopnie Celsjusza w porównaniu z poziomem przedindustrialnym, tylko siedem japońskich ośrodków będzie mogło w pełni działać wyłącznie dzięki naturalnemu śniegowi. Trzy z nich znajdują się na Hokkaido, a po jednym w prefekturach Akita, Yamagata, Nagano i Gunma.

Dogoyama Kougen Ski Resort w mieście Shobara, który również działa dzięki naturalnemu śniegowi, około 30 lat temu był otwarty od grudnia do marca. W ostatnich latach działa tylko w styczniu i lutym. Prezes ośrodka Minoru Imada oświadczył, że obiekt nie planuje kupować armatek śnieżnych z powodu spadku popularności sportów zimowych oraz trudności z odzyskaniem takich inwestycji.

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