Kuwejt zatwierdził umowę między państwami Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej, która przewiduje zacieśnienie współpracy w zwalczaniu przestępczości, poszukiwaniu osób, ochronie granic i wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa. Decyzję sformalizowano dekretem z mocą ustawy nr 139 z 2026 roku, informuje The National.

Poszukiwania i wymiana informacji

Strony umowy będą współpracować przy poszukiwaniu osób poszukiwanych za naruszenie prawa lub porządku publicznego, niezależnie od ich obywatelstwa. Państwa mają również podejmować wobec takich osób niezbędne kroki prawne.

Dokument przewiduje wymianę nazwisk i danych dotyczących osób deportowanych, a także osób uznawanych za mające niebezpieczną przeszłość kryminalną. Kraje mają informować się wzajemnie o przemieszczaniu się tych osób.

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Współpraca na granicach

Umowa dotyczy również wymiany informacji o przestępstwach popełnionych lub przygotowywanych w jednym z państw, związanych z grupami przestępczymi, oraz o działaniach służących ich śledzeniu i zwalczaniu.

Osobno przewidziano współpracę w celu zapobiegania nielegalnemu wjazdowi i wyjazdowi osób, zwalczania przemytu oraz nielegalnego przekraczania granic. Na wniosek państwa będą mogły przekazywać dane osobowe swoich obywateli lub rezydentów znajdujących się w zakresie kompetencji ministerstw spraw wewnętrznych, z uwzględnieniem prawa krajowego i zobowiązań międzynarodowych.

Umowę podpisano w Rijadzie 13 listopada 2012 roku, a w grudniu tego samego roku zatwierdzono ją na 33. szczycie Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej w Bahrajnie.

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