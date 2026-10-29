Kuwejt wezwał ambasadora Iranu Mohammada Tutunjiego i przekazał mu oficjalną notę protestacyjną w związku z oświadczeniem irańskiej ambasady dotyczącym obywatela Iranu skazanego w kraju na karę śmierci. Wiceminister spraw zagranicznych Kuwejtu Hamad al-Mashaan spotkał się z dyplomatą w środę, informuje The National.

Zastrzeżenia Kuwejtu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu oświadczyło, że komentarze irańskiej ambasady stanowią ingerencję w wewnętrzne sprawy państwa oraz naruszenie jego suwerenności i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Resort wezwał Teheran do przestrzegania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw.

Spór dyplomatyczny wybuchł po decyzji kuwejckiego Sądu Karnego, który w poniedziałek skazał trzech mężczyzn na karę śmierci. Postawiono im zarzuty obejmujące szpiegostwo na rzecz Iranu, współpracę z libańską grupą Hezbollah oraz przygotowanie zamachu na pierwszego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych, szejka Fahada Jusefa Sauda as-Sabaha.

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Sąd wymierzył również ośmiu mężczyznom kary po pięć lat więzienia z ciężkimi robotami. Według sądu kierowanie grupą na terytorium Kuwejtu w celu zamachu na urzędnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wewnętrzne, na polecenie zagranicznej strony, było wrogim aktem przeciwko państwu.

Stanowisko irańskiej ambasady

Ambasada Iranu zaprzeczyła udziałowi irańskiego obywatela w jakimkolwiek planie zamachu na urzędników lub zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego Kuwejtu. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że mężczyzna nie przebywał w Kuwejcie przez ostatnie dziesięć lat, a oskarżenia określiła jako bezpodstawne. Od wyroków śmierci można jeszcze się odwołać.

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