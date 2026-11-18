Sztab Generalny Sił Zbrojnych Kuwejtu poinformował, że wczesnym rankiem w środę krajowe systemy obrony powietrznej reagowały na ataki dronów, które wojskowi określili jako wrogie. Podała to Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie wojska.

Oświadczenie wojska

Sztab Generalny zaznaczył, że eksplozje, które mogą usłyszeć mieszkańcy, mogą być skutkiem przechwytywania ataków przez systemy obrony powietrznej. Wojskowi wezwali ludność do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa opublikowanych przez władze.

W oświadczeniu nie sprecyzowano pochodzenia dronów. Nie podano w nim również informacji o możliwych ofiarach śmiertelnych, rannych ani zniszczeniach.

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Wydarzenia w regionie

Komunikat kuwejckiego wojska pojawił się po tym, jak irański nadawca IRIB oświadczył we wtorek, że siły USA uderzyły w kilka miejsc na irańskiej wyspie Keszm.

Anadolu Agency zauważa, że 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, po czym Teheran zaatakował Izrael i amerykańskie obiekty wojskowe w krajach arabskich. Według agencji, w czerwcu USA i Iran podpisały memorandum o porozumieniu i rozpoczęły negocjacje, które później utknęły w martwym punkcie z powodu różnic dotyczących bezpiecznej i swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

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