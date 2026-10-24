Kandydat na wiceprezydenta z ramienia Nigeryjskiego Kongresu Demokratycznego (NDC) Rabiu Kwankwaso powiedział w Jos w Nigerii, że rząd kierowany przez kandydata na prezydenta Petera Obiego, jeśli wygra wybory w 2027 roku, skoncentruje się na bezpieczeństwie, edukacji, rolnictwie i tworzeniu miejsc pracy. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Kwankwaso złożył to oświadczenie podczas spotkania w formule ratuszowej z interesariuszami w Jos, w stanie Plateau. W wydarzeniu uczestniczyli liderzy partii, zwolennicy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarze. Peter Obi nie przybył na spotkanie.

Według Kwankwaso Obi zadzwonił do niego wcześniej w piątek i wyjaśnił, że nie mógł przyjechać do stanu Plateau z powodu okoliczności od niego niezależnych. Poinformował również, że obaj kandydaci planują wrócić do stanu na kolejne spotkanie.

Bezpieczeństwo i edukacja

Kwankwaso, były gubernator stanu Kano i minister obrony, wymienił brak bezpieczeństwa, ubóstwo, głód, bezrobocie i upadek przemysłu jako jedne z najpilniejszych problemów Nigerii. Skrytykował to, co nazwał obojętnością przywódców politycznych wobec regularnych zabójstw związanych z bandytyzmem, działalnością powstańczą i przemocą między społecznościami.

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Kwankwaso powiedział, że administracja Obiego rozszerzy dostęp do edukacji, przede wszystkim w północnej Nigerii. Odnosząc się do swojego doświadczenia w kierowaniu stanem Kano, stwierdził, że lokalne władze zapewniały dzieciom możliwość nauki w szkole podstawowej, a uczniom spełniającym wymagania — kontynuowania edukacji w szkołach średnich i instytucjach szkolnictwa wyższego.

Miejsca pracy i wsparcie dla rolników

Kwankwaso powiązał bezrobocie wśród młodzieży z upadkiem przedsiębiorstw przemysłowych i fabryk, w tym w stanie Plateau. Według niego proponowana administracja skoncentruje się na ożywieniu rolnictwa, wspieraniu rolników i tworzeniu miejsc pracy dla młodych Nigeryjczyków.

Jednocześnie Kwankwaso nie podał konkretnych wskaźników dotyczących tworzenia miejsc pracy ani nie wyjaśnił, jak planowane jest finansowanie tych programów. Wezwał mieszkańców stanu Plateau do poparcia tandemu Obi–Kwankwaso w wyborach prezydenckich w 2027 roku i ochrony swoich głosów.

Spotkanie odbyło się w czasie prób utworzenia przez polityków opozycji sojuszu przed wyborami. Kwankwaso wcześniej odrzucał wezwania do ustąpienia miejsca Afrykańskiemu Kongresowi Demokratycznemu lub innej platformie opozycyjnej.

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