Australijski stan Queensland ma najdłuższy w kraju średni czas realizacji projektów lądowych farm wiatrowych — około trzech lat. Jednocześnie na stan przypada połowa wszystkich planowanych w Australii mocy lądowej energetyki wiatrowej, informuje ABC News Australia.

Według Clean Energy Council projekty w Queensland o wartości 5,8 mld dolarów australijskich już uzyskały niezbędne finansowanie lub są na etapie budowy. Jeśli wszystkie zatwierdzone projekty zostaną zrealizowane, zainstalowana moc wiatrowa stanu może być około półtora raza większa niż obecna moc jego energetyki węglowej.

Co spowalnia budowę

Były dyrektor Origin Energy i starszy pracownik naukowy Grattan Institute Tony Wood wymienił wśród przyczyn powolnego rozwoju branży obawy lokalnych społeczności, niepewność polityczną, wolną budowę sieci przesyłu energii elektrycznej oraz rosnące koszty prac.

Rząd Queensland zmienił zasady planowania: deweloperzy projektów wiatrowych i słonecznych muszą przeprowadzać oceny wpływu społecznego oraz zawierać umowy o korzyściach dla społeczności. Władze anulowały również dwa duże projekty wiatrowe — Moonlight Range i Forest Wind — które łącznie mogły dostarczać energię elektryczną około 760 tys. gospodarstw domowych.

Wood stwierdził również, że rząd stanowy zrezygnował z celów w dziedzinie energii odnawialnej, nie wyjaśniając jasno swojego stanowiska wobec źródeł odnawialnych. Według niego rozczarowało to inwestorów, którzy potrzebują jaśniejszego zrozumienia polityki władz.

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Minister finansów i energii Queensland David Janetzki oświadczył, że rząd zachęca do prywatnych inwestycji w nowe moce wytwórcze. Według niego energetyczna mapa drogowa władz przewiduje dłuższe wykorzystanie węgla, więcej gazu oraz prywatne inwestycje w energię odnawialną.

Projekty i moce

W Queensland działa 10 farm wiatrowych z ponad 500 turbinami, a kolejnych 17 projektów zostało zatwierdzonych lub jest w budowie. Największą działającą instalacją jest MacIntyre Wind Farm w pobliżu Warwick o mocy 923 MW, która według szacunków może dostarczać energię elektryczną około 620 tys. gospodarstw domowych.

Największymi przyszłymi projektami mogą być Bungaban Wind Farm w regionie Western Downs oraz Wongalee Wind Energy Project na zachód od Townsville. Każdy z nich może mieć moc do 1 400 MW. Po ukończeniu wszystkich planowanych obiektów łączna liczba turbin wiatrowych w stanie może wzrosnąć do 1 383.

Dyrektor generalna Queensland Renewable Energy Council Katie-Anne Mulder powiedziała, że deweloperzy muszą konsultować się ze społecznościami i zdobywać ich zaufanie. Zaznaczyła również, że branża potrzebuje większej pewności co do polityki energetycznej, aby stan nie stracił miliardów dolarów prywatnych inwestycji.

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