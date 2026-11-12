Rząd stanu Queensland w Australii umożliwił posiadaczom kart seniora, opiekuna i osoby towarzyszącej dodanie ich do nowej rządowej aplikacji Service Queensland. Fizyczne karty pozostaną ważne, a format cyfrowy będzie dobrowolny, informuje ABC News Australia.

Aplikacja będzie obejmować 22 rodzaje dokumentów

Service Queensland zastąpiła aplikację do cyfrowych praw jazdy. Po aktualizacji łączna liczba licencji i akredytacji, które będzie można przechowywać w aplikacji, wyniesie 22.

Minister ds. obsługi klienta Steve Minnikin powiedział, że zmiany mają zapewnić starszym mieszkańcom stanu większy wybór i więcej możliwości dostępu do usług rządowych — osobiście, telefonicznie lub przez internet. Minister ds. rodzin, seniorów i usług dla osób z niepełnosprawnościami Amanda Stoker podkreśliła, że cyfrowe karty powinny ułatwić dostęp do ważnych dokumentów osobom, które są do nich uprawnione.

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Wybór uznano za kluczowy

Dyrektor wykonawczy National Seniors Australia Chris Grice pozytywnie ocenił zmiany, zaznaczając, że umiejętności cyfrowe starszych Australijczyków znacznie wzrosły w ostatnich latach. Jednocześnie, jak powiedział, dla wielu osób ważne jest zachowanie fizycznych kart i możliwości korzystania z usług osobiście.

Grice powiedział również, że obawy osób starszych dotyczące cyfryzacji często wiążą się z bezpieczeństwem osobistym i cyberbezpieczeństwem. Jego zdaniem połączenie technologii z usługami świadczonymi twarzą w twarz pozwala ludziom zweryfikować informacje otrzymywane na telefonie.

Osobno władze stanu ogłosiły uruchomienie mobilnego centrum usług dla społeczności regionalnych. Będzie ono regularnie odwiedzać miejscowości na północy i dalekiej północy Queenslandu, świadcząc usługi rządowe na miejscu.

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