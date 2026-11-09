Władze australijskiego stanu Queensland mogą rozważyć wprowadzenie surowszych przepisów po dwóch odrębnych przypadkach wandalizmu wobec pomników wojskowych w Cleveland i Hervey Bay. Premier stanu i minister ds. weteranów David Crisafulli nazwał uszkodzenie pomnika w Cleveland „haniebnym”.

Jak powiedział, rząd będzie śledził przebieg sprawy w sądzie, a surowsze przepisy zostaną rozważone, jeśli będzie taka potrzeba.

Jak podaje ABC News, w niedzielę rano w Anzac Park w Cleveland, na wschód od Brisbane, odkryto rozbitą kolumnę 106-letniego pomnika cenotafu. Zdjęcia pokazują, że kolumna stojąca na pomniku przewróciła się i rozbiła.

Około południa w poniedziałek na komisariat zgłosił się 20-letni mieszkaniec Cleveland, który obecnie pomaga w śledztwie. Policja poszukuje także trzech innych osób, które według zgłoszeń były w okolicy w czasie incydentu.

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Uszkodzony maszt flagowy w Hervey Bay

W innym przypadku kamery monitoringu zarejestrowały, jak czarny pickup Nissan Navara trzykrotnie uderzył w maszt flagowy lokalnego oddziału Ligi Byłych Żołnierzy w Hervey Bay krótko przed 07:00. Policja przybyła na miejsce wkrótce potem i znalazła w pobliżu 38-letniego mężczyznę w pojeździe.

Mężczyźnie postawiono szereg zarzutów, w tym umyślne uszkodzenie mienia, posiadanie noża w miejscu publicznym oraz przestępstwa związane z narkotykami. Na masce i przedniej szybie pickupa znajdował się materac.

W przededniu Dnia Pamięci

Oba incydenty miały miejsce kilka dni przed Dniem Pamięci, obchodzonym 11 listopada. Brad Gray, przewodniczący lokalnego oddziału Ligi Byłych Żołnierzy w Hervey Bay, powiedział, że nie spodziewa się naprawy masztu flagowego na czas uroczystości upamiętniających. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma planów zmiany programu środowych wydarzeń.

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