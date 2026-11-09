Rząd australijskiego stanu Queensland bada możliwe oszustwa w programie Victim Assist Queensland, który zapewnia pomoc finansową osobom poszkodowanym w wyniku przestępstw. Poinformowało o tym ABC News.

Program zapewnia wypłaty na wydatki związane z powrotem do zdrowia po przestępstwie, w tym na konsultacje psychologiczne, usługi prawne i przeprowadzkę. Bezpośrednie ofiary brutalnych przestępstw mogą również otrzymać jednorazowe świadczenia.

Wzrost wypłat

Liczba wniosków i wartość wypłat w ramach programu znacząco wzrosły w ostatnich latach. W roku finansowym 2024–2025 Victim Assist Queensland wypłacił niemal 244 mln dolarów, podczas gdy rok wcześniej kwota ta wynosiła 100 mln dolarów. W roku finansowym 2022–2023 wypłaty były nieco niższe niż 40 mln dolarów.

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Łącznie w ostatnich latach suma wypłat w ramach programu zbliżyła się do pół miliarda dolarów.

Możliwe zaostrzenie zasad

მინისტر ds. sprawiedliwości dla młodzieży Laura Gerber oświadczyła, że oszustwa dotyczące pomocy finansowej są przestępstwem i odbierają wsparcie osobom, które go potrzebują. Wezwała osoby mające informacje o możliwych oszustwach do ich przekazania.

Gerber nie wykluczyła zaostrzenia kryteriów programu, aby przeciwdziałać wątpliwym wnioskom, ale nie odpowiedziała na pytania o wewnętrzne kontrole jego skuteczności. Dyrektorka Stowarzyszenia na rzecz Zapobiegania Przemocy Seksualnej Gillian O'Brien zaapelowała o ostrożne podejście do możliwych zmian. Zaznaczyła, że obowiązkowe zgłoszenie na policję może stać się barierą dla osób dotkniętych przemocą seksualną i domową.

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