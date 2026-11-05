Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o pożarach na dwóch tankowcach naftowych i holowniku w Cieśninie Ormuz. Według IRGC jeden z tankowców uderzył w minę morską, gdy próbował płynąć na południe od cieśniny. Drugi tankowiec zapalił się we wschodniej części cieśniny podczas wychodzenia z niej, a holownik, który podpłynął, aby udzielić mu pomocy, również stanął w ogniu.

Komunikat brytyjskiej służby

Niezależnie od tego służba UK Maritime Trade Operations, powiązana z brytyjską Królewską Marynarką Wojenną, poinformowała o incydencie z udziałem tankowca około 50 mil morskich na północ od katarskiego miasta Madinat asz-Szamal. Według służby statek został trafiony dwoma niezidentyfikowanymi pociskami. Stan załogi, skala uszkodzeń i możliwy wpływ na środowisko nie zostały potwierdzone w chwili publikacji komunikatu.

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Dane dotyczące transportu

Jak podaje OilPrice, IRGC poprzedniego dnia poinformował również o zniszczeniu czterech tankowców naftowych, które według jego wersji uderzyły w miny morskie na obszarze na południe od Cieśniny Ormuz, zakazanym przez Iran dla żeglugi. Publikacja zaznacza, że w ostatnich tygodniach liczba ataków na statki w regionie wzrosła.

Według danych Vortexa, przytoczonych przez Reutersa, eksport ropy, kondensatu i paliw z Bliskiego Wschodu wyniósł w październiku 17,1 mln baryłek dziennie wobec 18,9 mln baryłek dziennie we wrześniu. Serwisy śledzące tankowce ostrzegają, że wskaźniki mogą zostać skorygowane po uzyskaniu dodatkowych informacji o przewozach. Coraz częściej korzystają one ze zdjęć satelitarnych, ponieważ statki wyłączają transpondery podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz.

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