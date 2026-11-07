Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że Iran zniósł samodzielnie ustanowione ograniczenie zasięgu rakiet balistycznych do 2 000 kilometrów. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Teheranie rzecznik KSWI, generał Hossein Mohebbi, pisze Asharq Al-Awsat.

Oświadczenie rzecznika KSWI

Odpowiadając na pytanie o ograniczenia zasięgu rakiet, Mohebbi oświadczył, że dla Iranu ograniczenie to zostało zniesione. Nie sprecyzował, czy Teheran posiada rakiety zdolne przekroczyć ten zasięg, i powiedział jedynie, że Iran zademonstruje swoje możliwości w praktyce, a nie będzie tylko składał oświadczeń.

Według publikacji nie ma potwierdzonych informacji o posiadaniu przez Iran rakiet o zasięgu przekraczającym 2 000 kilometrów. Jednocześnie amerykańscy urzędnicy wcześniej oświadczali, że technologie irańskiego programu kosmicznego mogą zostać wykorzystane do stworzenia międzykontynentalnych rakiet balistycznych.

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Ostrzeżenie najwyższego przywódcy

Oświadczenie KSWI padło kilka dni po tym, jak najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chomeini powiedział, że każda groźba ze strony USA lub Izraela, niezależnie od jej rodzaju i poziomu, spotka się z odpowiedzią bez ograniczeń geograficznych.

Incydent w pobliżu Cieśniny Ormuz

Tymczasem irańskie wojsko poinformowało, że tankowiec na wschód od Cieśniny Ormuz wpłynął na minę i stanął w płomieniach. Wojskowi nie podali bandery statku ani celu jego podróży. Według nich tankowiec wyłączył sygnał nawigacyjny i znajdował się w strefie zakazanej.

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