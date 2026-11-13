Rozgrywający klubu NFL Baltimore Ravens Lamar Jackson opuści od sześciu do 10 tygodni z powodu złamanego i zwichniętego kciuka. Informuje o tym Sky Sports News.

Uraz w pierwszej akcji

Jackson doznał urazu w pierwszej akcji ofensywnej w meczu przeciwko Buffalo Bills, który Ravens przegrali 10:36. Pass rusher Buffalo Greg Rousseau uderzył w rękę, którą rozgrywający wykonuje podania.

Główny trener Baltimore Ravens Jesse Minter zaznaczył, że trudno przewidzieć termin powrotu do zdrowia. Według niego urazy wymagające operacji zwykle goją się w ciągu sześciu–10 tygodni, a o czasie powrotu Jacksona zadecyduje przebieg jego rehabilitacji.

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Sytuacja wśród rozgrywających

Przed meczem z Bills Jackson opuścił trzy spotkania z powodu wysokiego skręcenia stawu skokowego. Wciąż może wrócić w tym sezonie, jeśli Ravens zdołają awansować do play-offów.

W tym samym meczu rezerwowy rozgrywający Tyler Huntley doznał urazu palca u nogi w pierwszej połowie, dlatego na boisko jako awaryjny trzeci rozgrywający wszedł niewybrany w drafcie debiutant Joe Fagnano. Ravens przegrali cztery mecze z rzędu, mają bilans 4–5 i zajmują ostatnie miejsce w dywizji AFC North. W poniedziałek drużyna podejmie Los Angeles Chargers.

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