Rozgrywający Fernando Mendoza w niedzielę po raz pierwszy rozpocznie mecz sezonu zasadniczego NFL w barwach Las Vegas Raiders. Numer jeden draftu 2026 poprowadzi atak zespołu Clinta Kubiaka w meczu z aktualnymi zdobywcami Super Bowl, Seattle Seahawks, po transferze Kirka Cousinsa do Minnesota Vikings w ostatnim dniu okna transferowego, informuje Sky Sports.

Debiut przeciwko mistrzom

Zdobywca Heisman Trophy spędził lato i pierwszą połowę sezonu, ucząc się od Cousinsa. Analityczka Sky Sports NFL Phoebe Schecter nazwała obronę Seahawks fenomenalną i zaznaczyła, że debiutantowi nie będzie łatwo rozpoznawać działania obrońców rywali, w tym Nicka Emmanworiego, a także mierzyć się z linią defensywną.

Kubiak powiedział, że zespół oczekuje od Mendozy kierowania atakiem i drużyną na boisku. Według niego sztab szkoleniowy musi zapewnić rozgrywającemu wiele powtórzeń na treningach, aby czuł się pewniej. Trener Raiders był wcześniej koordynatorem ofensywy Seahawks, którzy w lutym wygrali Super Bowl z Samem Darnoldem, Jaxonem Smithem-Njigbą i Kennethem Walkerem.

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Pierwsze liczby Mendozy

Jedyny występ Mendozy w tym sezonie miał miejsce w październiku: w czwartej kwarcie meczu z New England Patriots, który Raiders przegrali 17:45. Wówczas skompletował sześć z ośmiu podań na 48 jardów.

Na poziomie akademickim Mendoza poprowadził Indiana Hoosiers do pierwszego tytułu mistrzów kraju, nie przegrywając ani jednego meczu. Zanotował 3535 jardów podaniowych, 41 przyłożeń i skuteczność podań na poziomie 72%. W obecnym sezonie atak Raiders zajmuje 15. miejsce w NFL pod względem łącznej liczby jardów, piąte pod względem jardów podaniowych i ósme pod względem zdobywanych punktów.

Brock Bowers ma najwięcej w zespole jardów po przyjęciach — 658 — oraz sześć przyłożeń, średnio zdobywając 94 jardy na mecz. Przed spotkaniem Raiders mają bilans 4-5, a Seahawks 5-4. Seattle po raz drugi z rzędu poprowadzi Drew Lock, który zastępuje kontuzjowanego Darnolda.

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